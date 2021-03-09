Токио, , 09:48 — REGNUM Новая демоверсия игры Monster Hunter Rise выйдет на консоли Nintendo Switch уже 11 марта 2021 года. Об этом 8 марта сообщило издание Eurogamer.

Демоверсия будет доступна для бесплатного скачивания в онлайн-магазине Nintendo eShop. В ней геймеры получат доступ к новому дополнительному уровню, посвящённому охоте на огромную виверну по имени Магнамало.

Помимо этого, разработчики из Capcom назвали дату релиза ролевой игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Она выйдет на PC и Nintendo Switch 9 июля 2021 года.

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