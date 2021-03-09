Ульяновск, , 09:48 — REGNUM В Новоспасском районе Ульяновской области сотрудника салона сотовой связи подозревают в незаконном получении кредита, от которого отказался один из посетителей. Об этом сообщает УМВД по региону.

Разбирательства начались после того, как в полицию обратился представитель банка с заявлением о том, что житель рабочего посёлка Новоспасский оформил в январе кредит на получение карты рассрочки, но не погашает задолженность.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что мужчина действительно подавал в банк заявку через салон сотовый связи о приобретении в рассрочку телефона, но после одобрения передумал.

«Пока у специалиста продаж салона находились документы мужчины, она оформила кредитный договор на получение карты рассрочки с лимитом в 45 тыс. рублей и воспользовалась средствами по своему усмотрению», — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ульяновске передано в суд уголовное дело в отношении 33 жителей, которых обвинили в хищении у страховых компаний свыше 37 млн рублей. Следствие полагает, что они покупали дорогие иномарки и после оформления документов в страховых компаниях инсценировали дорожно-транспортные происшествия, получая компенсацию.

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