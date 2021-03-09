Воронеж, , 09:48 — REGNUM Ход процессуальной проверки наличия признаков жестокого обращения с животными в связи с проведением боёв среди собак в Рамонском районе Воронежской области взяла под контроль прокуратура, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Проверка проводится отделом МВД России по Рамонскому району. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, очевидцы и организаторы боев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил представитель прокуратуры.

Кадры с места проведения собачьих боёв появились ранее в соцсетях — по словам очевидцев, проводятся они на территории санатория в селе Чертовицы. На видео видно, что стравливают крупных собак, которые буквально разрывают друг друга.