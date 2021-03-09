Южно-Сахалинск, , 09:47 — REGNUM На Сахалине в селе Красногорск Томаринского района при пожаре в квартире по предварительным данным погибли трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Пожар произошёл в квартире на первом этаже в доме №13 по улице Промышленная. Подробности происшествия пока не сообщаются.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия во Владивостоке с гибелью на пожаре двоих маленьких детей 2 марта отодвинула на второй план остальные темы и проблемы — приморцы в соцсетях и мессенджерах выражали соболезнования, выдвигали причины и версии случившегося, требовали наказать виновных.