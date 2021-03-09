Москва, , 09:52 — REGNUM Долги не позволят более чем 600 тыс. российских граждан покинуть страну. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь.

В отчётности ведомства говорится, что в январе количество исполнительных производств, в рамках которых выезд должников из РФ временно ограничен, составило 605,6 тыс. Из них 10% — это неплательщики алиментов.

По состоянию на начало января постановления о временном ограничении на выезд действовали в отношении 3,8 млн человек. С таких неплательщиков удалось взыскать более 1,7 млрд рублей.