Москва, 9 марта 2021, 09:46 — REGNUM Минпросвещения РФ не планирует менять добровольный характер вакцинации учителей в школах. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«[Вакцинация от COVID-19 для педагогов] останется добровольной», — сказал Кравцов.
По его словам, в министерстве считают, что вакцинация — это «хорошая защита», и сам глава ведомства также привился, однако «каждый сам решает».
Кравцов также отметил, что, согласно его данным, многие педагоги прививаются самостоятельно.