Москва, , 09:46 — REGNUM Минпросвещения РФ не планирует менять добровольный характер вакцинации учителей в школах. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«[Вакцинация от COVID-19 для педагогов] останется добровольной», — сказал Кравцов.

По его словам, в министерстве считают, что вакцинация — это «хорошая защита», и сам глава ведомства также привился, однако «каждый сам решает».

Кравцов также отметил, что, согласно его данным, многие педагоги прививаются самостоятельно.