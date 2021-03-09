Лондон, , 09:45 — REGNUM Около половины жителей Великобритании считают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаний YouGov.

Отмечается, что опрос был проведён среди 2,1 тыс. британских граждан. Из них 47% посчитали интервью неуместным, положительно его оценили только 21% опрошенных, 31% не смогли определиться с ответом.

При этом 29% респондентов заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют принцу Гарри и Маркл, 56% заявили, что у них нет симпатии к супругам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Они рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.

Отдельные проблемы возникли после того, как пара стала ожидать ребенка. Утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок. Что касается своего брата принца Уильяма, то с ним вместе, по словам Гарри, они «прошли через ад».

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