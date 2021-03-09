Улан-Удэ, , 09:45 — REGNUM Третья волна пандемии коронавируса будет, но её сила будет зависеть от профилактических мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил глава региона Алексей Цыденов на очередном заседании республиканского операштаба.

По его словам, риски распространения заболевания растут с потеплением.

«Третью волну необходимо профилактировать уже сейчас. На период подготовки к сезонному росту заболеваемости усилить работу мобильных групп, составить отдельные графики проведения мероприятий в сфере культуры и спорта», — отметил он.

В связи с этим руководителям региональных минспорта и минкультуры поручено представить графики проведения мероприятий. Как отмечается, по всем межпоселенческим, районным, республиканским соревнованиям и культурным мероприятиям решения будут приниматься на республиканском оперштаба с учётом эпидситуации.