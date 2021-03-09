Сеул, , 09:48 — REGNUM В январе 2021 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $7,06 млрд, что на $6,48 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, профицит сохраняется на протяжении девяти месяцев подряд (с мая 2020 года).

Профицит товарного баланса составил $5,73 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем в январе 2020 года. Экспорт товаров из страны вырос на 9,1%, до $46,66 млрд, а импорт — на 0,5%, до $40,93 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $610 млн, а в сфере туризма — $550 млн. Отмечается, что спад показателя связан с сокращением числа граждан Южной Кореи, выезжающих за границу (-97%).

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.