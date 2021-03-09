Токио, , 09:44 — REGNUM Организаторы летней Олимпиады в Токио планируют увеличить количество тестов на коронавирус для спортсменов по сравнению с первоначальным планом. Об этом 9 марта заявила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото в интервью Nikkan Sports.

«Нам необходимо рассмотреть возможность увеличения этого числа», — сказала Хасимото.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил правила, согласно которым спортсмены во время Игр должны будут сдавать тесты не реже одного раза в четыре дня.

Периодичность будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки должны проходить в лаборатории на территории Олимпийской деревни. Спортсменам, которые будут проживать отдельно, придётся пользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы.