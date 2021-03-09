Волгоград, 9 марта 2021, 09:44 — REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Андрей Косолапов покинул свой пост, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе администрации региона. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Губернатор Андрей Бочаров принял отставку Андрея Косолапова 5 марта. Чиновник курировал развитие ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, решение экологических задач.
Андрей Косолапов был назначен на должность вице-губернатора в октябре 2019 года. Ранее он возглавлял Волгоградскую городскую думу.