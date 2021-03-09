Москва, , 09:41 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя возможность переноса начала учебного года из-за выборов в Госдуму РФ.

«Начало учебного года — 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится [этот день]», — сказал Кравцов.

По его словам, в свете выборов в Госдуму РФ в сентябре 2021 года «никакого переноса [начала учебного года] не планируется».

В 2021 году 1 сентября выпадает на среду.