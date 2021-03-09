Мартвили, , 09:42 — REGNUM В результате драки в Чкондидской епархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) в Мартвили несколько человек получили травмы, упав с балкона, расположенного на втором этаже. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, инцидент произошел 8 марта. В Чкондидской епархии возник конфликт нового главы епархии митрополита Стефана Чкондидского с двумя священнослужителями: Константином Габисонией и Петром Гудушаури. Они отказались проводить службу со Стефаном, а он запретил этим священникам проводить любые богослужения.

Сообщается, что группа в количестве нескольких десятков прихожан, которые были недовольны решением митрополита, пришли к его резиденции и стали требовать, чтобы Стефан покинул епархию. Верующие начали прорываться в резиденцию, где митрополит встречался с представителями духовенства, и завязалась драка. В ходе потасовки на деревянном балконе второго этажа здания собралась большая группа людей, деревянные перила сломались, и несколько человек упали на землю.

Сообщается, что есть пострадавшие, среди которых были журналисты с четырех телеканалов. Нескольких человек доставили в больницу.