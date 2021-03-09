Москва, , 09:41 — REGNUM Прошедшая ночь стала наиболее холодной в столице России с начала нынешней весны. Об этом 9 марта заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«На текущий момент в Москве температура опустилась до — 14,6 °С. Это пока не окончательный результат этой ночи, но тем не менее это уже самая низкая температура с начала календарной весны», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в течение нынешней недели в центральной части Европейской России, на Урале и в Поволжье ожидаются аномальные морозы.