Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга частично перекрыто движение из-за вытекания холодной воды на проезжую часть на пересечении Байконурской улицы и Богатырского проспекта. Об этом 9 марта сообщают очевидцы в социальных сетях. При этом в настоящее время в Петербурге температура воздуха составляет минус 15 градусов.

В Приморском районе Петербурге перекрыто движения из-за затопления проезжей части дороги (цитата группы «ДТП и ЧП СПб») Vk.com/spb_today

«Разлив на Байконурской улице. Полностью перекрыт участок Байконурской от Богатырского до Испытателей и часть Туполевской улицы. Работают службы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что сообщение о затоплении проезжей части поступило в дежурную службу в 06:40 мск во вторник, 9 марта. В настоящее время на месте работает аварийная бригада.

«Вытекание произошло на магистрали диаметром 300 мм, — уточнили на предприятии. — В данный момент специалисты Водоканала проводят работы по локализации вытекания. Все абоненты обеспечены водоснабжением. Движение транспорта на участке временно ограничено».

Отметим, в Петербург вернулись морозы, которые простоят в городе на Неве не менее чем до конца недели. По прогнозу синоптиков, в Северной столице в ближайшие дни ожидается местами до минус 17 градусов.