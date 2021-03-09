Москва, , 09:36 — REGNUM Первая серийная атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» будет поставлена на вооружение Военно-морского флота России до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на «Севмаше» строятся две группировки атомных подводных лодок четвертого поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», которые пребывают в разной степени готовности. Так, АПЛ «Казань» (головной подводный крейсер проекта «Ясень-М») уже на завершающем этапе, а другие корабли серии готовятся к заводским ходовым испытаниям и проходят стапельный период. АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», заложенные в июле 2020 года, начали строиться семь месяцев назад.

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