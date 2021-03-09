Новосибирск, , 09:36 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 9 марта, подвёл итоги рабочей поездки председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Глава региона подчеркнул, что «очень важные решения были приняты в отношении развития Новосибирского национального исследовательского университета», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Михаил Мишустин пробыл в Новосибирской области два дня — 4 и 5 марта.

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«При обсуждении программы «Академгородок 2.0» мы не раз говорили о том, что после флагманского проекта ЦКП СКИФ второй важный крупный проект, требующий продвижения — это проект развития Новосибирского государственного университета (НГУ). Председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение поддержать программу развития НГУ, причём в самые короткие сроки, — отметил Травников. — Первый этап — это строительство трёх зданий СУНЦ за внебюджетные средства, за счёт инвестора, а также строительство трёх новых корпусов для университета. Поручение премьер-министра — реализовать строительство объектов первого этапа в течение ближайших трёх лет. Михаил Мишустин будет держать этот вопрос под личным контролем, он поручил первое здание ввести в эксплуатацию уже в 2022 году, а основной объём работ завершить к 2023 году. От правительства Новосибирской области, от министерств эти работы требуют самого активного участия. Нам придётся не только прикладывать усилия для реализации этой программы, но и регулярно отчитываться о ходе исполнения работ».

Губернатор поручил своему заместителю Ирине Мануйловой и министру науки и инновационной политики области Алексею Васильеву совместно с федеральным министерством науки и высшего образования в кратчайшие сроки отразить в нормативно-правовых актах те решения, которые приняты премьер-министром, зафиксировать в них те объекты и работы, которые необходимо выполнить. Первому заместителю председателя правительства региона Владимиру Знаткову поручено подготовить предложения по формированию организационной структуры управления этим объектом.

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