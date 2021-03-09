Роквилл, США, , 09:35 — REGNUM Энтузиаст с ником TU3SD4Y создал модификацию, которая добавляет в игру Fallout 4 много нового контента, посвящённого фракции «Спасателей». Об этом 8 марта сообщило издание Eurogamer.

Модификация под названием The Commonwealth Responders добавляет в Fallout 4 около 28 новых заданий, 27 костюмов, а также больше 80 предметов, которые можно создать на верстаке. По сюжету, персонажам игроков нужно будет прийти на помощь последнему представителю «Спасателей» и вместе с ним возродить некогда могущественную организацию.

Напомним, «Спасатели» — это одна из фракций в массовой многопользовательской ролевой игре Fallout 76. По сюжету проекта, она состоит из врачей, пожарных и полицейских, переживших апокалипсис.

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