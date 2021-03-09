Киев, , 09:39 — REGNUM У бывшего президента Украины Петра Порошенко нет шансов вновь занять наивысшую государственную должность. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 8 марта в интервью интернет-изданию «Гордон».

"Пётр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет… Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства, но обвинять — это, конечно, его», — сказала она.

Мендель охарактеризовала Порошенко как подлого и опасного человека, использующего «очень грязные инструменты». Она добавила, что экс-президент Украины работает на разделение станы, а также, что у него нет шансов вновь занять высшую государственную должность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Мендель заявила, что Зеленский за время своего президентства преобразует Украину до неузнаваемости, а также он может выдвинуть свою кандидатуру на новых президентских выборах.

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