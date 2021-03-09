Ташкент, , 09:35 — REGNUM Азиатская ассоциация самбо перенесла проведение чемпионата Азии из Индонезии в Узбекистан, сообщили в телеграм-канале ассоциации самбо в Узбекистане.

Турнир перенесли из-за того, что Индонезия принимает пляжные игры. Чемпионат пройдет среди юниоров, молодежи и взрослых в Ташкенте. В рамках соревнования также пройдет ежегодный конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.

Напомним, молодежные Азиатские игры 2025 года пройдут в Ташкенте. Представители Узбекистана и Олимпийского совета Азии подписали соответствующее соглашение в декабре 2020 года. В программу соревнований включили и самбо.

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