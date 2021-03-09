Москва, , 09:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении в 2021 году жилищных сертификатов, сообщает 9 марта официальный сайт правительства России.

Согласно информации, получателями сертификатов станут свыше 5,5 тыс. семей. Документ позволяет приобрести жильё за счёт средств из федерального бюджета. На такую поддержку могут рассчитывать чернобыльцы, вынужденные переселенцы, военнослужащие и другие категории граждан.

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Все сертификаты должны быть выпущены до конца марта 2021 года. На реализацию этих мер поддержки предусмотрено 14,7 млрд рублей.

В пресс-службе правительства добавили, что также утверждено постановление, позволяющее размещать средства военной ипотеки на эскроу-счетах.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении правил использования материнского капитала на цели улучшения жилищных условий.