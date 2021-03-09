Сочи, Краснодарский край, , 09:34 — REGNUM Выдача разрешений на строительство новых многоквартирных домов на территории города-курорта Сочи будет временно приостановлена, до утверждения нового Генплана города, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Решение принято, чтобы упорядочить застройку и развивать территорию города комплексно.

«Последние 10−15 лет Сочи крайне активно застраивался. Не всегда этот процесс находился под жестким контролем. В результате мы получили огромное количество объектов точечной застройки, самостроев. И при этом — острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что новые разрешения на строительство многоквартирных домов не будут выдаваться до утверждения нового Генерального плана города, разработка которого ведется в настоящее время. Мэр Сочи Алексей Копайгородский уточнил, что запрет начнет действовать в ближайшие четыре месяца. Ограничения будут распространяться и на строительство индивидуальных жилых домов: по новым требованиям их максимальная площадь будет составлять не более 300 кв. метров, а высота не должна превышать 12 метров. Площадь хозпостроек не может превышать 150 кв.м.