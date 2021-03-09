Мадрид, , 09:33 — REGNUM Испанская инвестиционная компания IberAtlantic ведёт переговоры относительно возможности производства вакцины «Спутник V» на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Педро Моуриньо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Этот процесс пока не завершен, он продолжается, но перспективы хорошие», — сказал Моуриньо.

По его словам, в рамках сделки существуют аспекты, о которых он не может говорить, поскольку «есть конфиденциальные документы».

Компания IberAtlantic выступает в роли посредника между российской стороной и испанской фармакологической компанией Zendal, которая такжке принимает участие в разработке испанской вакцины.