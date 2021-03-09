Токио, , 09:35 — REGNUM Главы министерств обороны и внешнеполитических ведомств США и Японии 16 марта очно встретятся в Токио. Об этом 9 марта сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что одной из главных тем обсуждений на данной встрече станет Китай и стороны могут включить в совместное заявление пункт об озабоченности активностью кораблей КНР в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), являющихся предметом территориального спора между Пекином и Токио.

При этом США ранее уже подтверждали свое обязательство по обеспечению обороны Японии, включая острова Сенкаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что правительство Японии в настоящее время не ведёт с США переговоров о развёртывании на территории страны новых американских ракет, но приветствовало бы эти меры противодействия активности Китаю в регионе.