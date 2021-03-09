Москва, , 09:32 — REGNUM В 2020 году Россия поставила за рубеж рекордные объёмы сельскохозяйственной продукции. Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории превысил импорт. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства России.

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По данным ведомства, на которые ссылается РБК, в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Причём рост отмечен как в денежном, так и в натуральном выражении. Российское продовольствие покупали в 150 странах, лидерами оказались Китай, Турция и Казахстан, а треть поставок пришлась на зерно.

Аналитики отмечают, что эти показатели побили рекорд 2018 года, когда за рубеж были поставлены 78,5 млн тонн продукции АПК на $25,8 млрд. В Минсельхозе такой рекордный экспорт объяснили высокими темпами развития российского АПК в 2020 году по всем ключевым направлениям. Так, в частности, в стране был рекордный урожай рапса, риса и гречихи, один из лучших урожаев зерна, росло производство скота и птицы, молока, продукции пищевой промышленности.

Тем не менее, по мнению экспертов, повторить рекорд в 2021 году, скорее всего, не получится. Так, в конце 2020 года власти обратили внимание на рост цен на продукты питания, в том числе и те, которые активно вывозились за границу. В итоге для стабилизации цен правительство ввело постоянный механизм регулирования экспорта зерна.

Добавим, что на 2021 год федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» установлен целевой показатель по поставкам за рубеж в $26 млрд. Минсельхоз РФ ожидает, что он будет выполнен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что экспорт продукции АПК из России за девять месяцев 2020 года вырос почти на 14% при одновременном сокращении импорта. Так, за этот период страна экспортировала на внешние рынки продукции АПК стоимостью около 20 млрд долларов. По импорту российской продукции АПК лидируют Китай (2,8 млрд долларов), Турция (2,2 млрд долларов), Республика Корея (1,14 млрд долларов), Казахстан (1,14 млрд долларов) и Египет (1,11 млрд долларов).

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