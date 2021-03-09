Абакан, , 09:32 — REGNUM Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России утром 9 марта выдвинулись на поиски туристов, пропавших в районе посёлка Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

В готовность приведён базирующийся в Абакане вертолёт Ми-8. Однако пока воздушное судно нельзя применить из-за погоды.

Информация о том, что трое мужчин-туристов, проживающих в гостинице в Приисковом, не вернулись с туристического маршрута, поступила ночью. Утром группа спасателей (семь человек и пять единиц техники) выдвинулись к месту происшествия, удалённому от Абакана на 340 км.

Напомним, в Хакасии действует штормовое предупреждение. В горных районах региона возможны порывы ветра до 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске пропавшую 14-летнюю школьницу нашли живой в подъезде одного из домов.

Читайте также: Пропавшую в Омске школьницу нашли спящей в подъезде