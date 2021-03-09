Сеул, , 09:33 — REGNUM По состоянию на январь 2021 года Южная Корея заняла четвертое место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню роста цен на продукты питания. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей организации.

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года темпы роста цен на продукты питания в Южной Корее выросли на 6,5%, что вдвое превышает средний показатель по ОЭСР (3,1%).

В топ-5 вошли: Турция (18,1%), Чили (7,8%) и Исландии (6,7%).

Известно, что в феврале рост цен на продовольствие в Южной Кореи составил 9,7%, что является максимальным показателем с августа 2011 года. Такой резкий скачок цен на продукцию сельского хозяйства и животноводства из-за вспышки птичьего гриппа и увеличения спроса в преддверии Нового года по лунному календарю.