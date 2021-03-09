Лондон, , 09:32 — REGNUM В США на продажу выставлен редкий Porsche 911 RSR, которым владел знаменитый британский гонщик Пабло Эскобар. Информация об авто размещена на сайте DuPont Registry.

Машина 1974 года выпуска была отреставрирована. Таких автомобилей было выпущено всего 15 экземпляров специально для Международной гонки чемпионов (IROC) 1974 года. При этом в соревновании приняло участие только 12 из них.

Выставленная на продажу машина также принимала участие в 24-часовых гонках на Дейтоне в 1978 году, а после них авто оказалось в Колумбии в коллекции Эскобара.

Немного позже машину перевезли в Соединённые Штаты, где она приняла участие в гонках IROC. Продавец заверяет, что машина имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие подлинность данного экземпляра.

За автомобиль владелец планирует выручить 2,2 млн долларов (около 164 млн рублей).

Ранее на аукцион Artcurial в Париже был выставлен кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe 1955 года выпуска. Он выполнен в стиле двухместного тяжёлого истребителя Beaufighter. Мощность машины равна 125 л. с.

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