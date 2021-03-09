Лондон, , 09:29 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Вест Хэма» голы забили полузащитник Джесси Лингард на 21-й минуте матча и защитник Крэйг Доусон на 28-й минуте.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 48 очков. «Лидс» идёт на 11-м месте с 35 очками.

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