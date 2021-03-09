Москва, , 09:28 — REGNUM В рекордных поставках российского продовольствия за рубеж нет ничего хорошего, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя в своем телеграм-канале информацию федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России, он, в частности, отметил:

«Непредвзятый эксперт, не сидящий на прикорме у Минсельхоза, поводов для радости не увидит. И дело здесь не только в оголтелом росте цен на продукты на внутреннем рынке. Россия, как и прежде, экспортирует сырье, в крайнем случае, продукцию его первичной переработки.

Половину экспорта составили зерно и подсолнечное масло с семечкой. На зерно в 2020 г. приходилось 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции. Всего в 2020-м за рубеж было отгружено зерна на $10 млрд. На втором месте — семечка и подсолнечное масло, их поставки выросли до $5 млрд.

Все, как всегда: экспортируем сырье, ввозим готовую продукцию, то есть, монетизируем, подворовывая земельную ренту. Президенту бы поставить ориентир по удельному весу экспорта готовой продукции, но нет. Слишком сложно, наверное».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что по итогам 2020 года Россия показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж известили в РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Согласно подсчётам, в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом.