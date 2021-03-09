Лондон, , 09:26 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 31-й минуте защитник «Эвертона» Бен Годфри срезал мяч в свои ворота. А на 65-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 50 очков. «Эвертон» идёт на шестом месте с 46 очками.

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