Варшава, , 09:25 — REGNUM Обвинения Варшавы в возрождении неонацизма со стороны депутата белорусского парламента Андрея Савиных являются манипуляцией и пропагандой. Об этом 9 марта написал пресс-секретарь Координационного центра спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Twitter.

«Белорусский депутат заявил, якобы в Польше возрождается нацизм, ссылаясь лишь на марш в память проклятых солдат в Гайновке, а также на то, что в нашей республике вышла в продажу книга «Моя борьба» Адольфа Гитлера с комментариями историков. Это чистой воды манипуляция и пропаганда. Наша историческая память героизирует проклятых солдат в первую очередь как борцов с коммунистической оккупацией. Что касается книги — она была издана лишь как исторический документ, с осуждающими Гитлера комментариями историков», — говорится в сообщении.

Жарин также выразил уверенность, что Белоруссия и Россия пытаются таким образом «давить на Польшу, вмешиваясь во внутреннюю политику республики». «Они постоянно упрекают нас в декоммунизации… Это еще один инструмент давления на нашу страну», — заявил он.

Напомним, 1 марта глава постоянной комиссии по международным делам и депутат Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных раскритиковал Польшу за то, что там ежегодно проводится марш в память о «проклятых солдатах». Польское руководство их признает героями, потому что они боролись против коммунистического правительства республики сразу после Второй Мировой войны. В то же время белорусская сторона указывает на их причастность к этническим чисткам белорусского населения в восточной части Польши.