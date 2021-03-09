Владивосток, , 09:42 — REGNUM Во Владивостоке изъяли очередную партию суррогатного, нелегального алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Общий объём нелегальной алкогольной продукции, которую обнаружили с начала года, составил 1565 литров, в том числе 315,5 литра суррогата.

На этот раз специалисты нагрянули в продовольственный магазин по улице Морозова, 7. Местные жители пожаловались, что здесь торгуют нелегальной алкогольной продукцией. Информация подтвердилась — было изъято 235 литров алкогольной продукции на 150 тыс. рублей. Виновных ждёт штраф, а товар ликвидируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Атинской области финансовая полиция пресекла деятельность завода, незаконно выпускающего алкогольную продукцию.