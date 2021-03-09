Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 15,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 15 388 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 11 244 786.

Также сообщается, что за это же время в Индии 77 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 157 930.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 899 394 человека вылечились от нового заболевания, 16 596 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 12,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.