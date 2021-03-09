Москва, , 09:36 — REGNUM Распространение слухов о подорожании продуктов питания должно быть уголовно наказуемым деянием, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Парламентарий выступил автором соответствующего законопроекта, пишет 9 марта газета «Известия».

Предлагается ввести в статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» ответственность за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

В качестве наказания для физических лиц предложен штраф от 200 до 500 тыс. рублей или лишение свободы до трёх лет, а для юридических лиц — штраф от 500 до 800 тыс. рублей.

По словам парламентария, уголовную ответственность нужно ввести за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов: мясо, рыбу, яйца, масло, сахар и прочее, а также за распространение фейков, которые вызывают резкие скачки цен. Такие действия не только циничны, но и преступны.

«Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — пояснил Выборный.

Он добавил, что предлагает наказывать именно тех, кто запускает ложную информацию в сеть. Выборный намерен в ближайшее время внести законопроект в парламент.