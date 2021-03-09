Новосибирск, , 09:23 — REGNUM В Новосибирской области в связи с повышением дневных температур воздуха, большим объёмам запасов снега остаётся чрезвычайно высоким риск обрушения кровель зданий и сооружений. Об этом на оперативном совещании сегодня, 9 марта, сообщил начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов.

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Он уточнил, что гидрологическая обстановка в регионе стабильная, новосибирский гидроузел работает в штатном режиме.

При этом Орлов попросил органы местного самоуправления продолжить выполнение превентивных мероприятий по снижению риска подтопления населённых пунктов.

Ранее и сообщило, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить подготовку к паводку, очистку дворов и вывоз снега.

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