Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Студия V1 Interactive закрывается. Об этом сообщалось 8 марта на официальной странице разработчиков в Twitter.

https://twitter.com/V1Interactive/status/1368984876486070272

Представители V1 Interactive поблагодарили игровое сообщество за поддержку, однако так и не назвали официальной причины закрытия студии. Вероятно, это произошло из-за провала её дебютного проекта под названием Disintegration.

Напомним, студия V1 Interactive была основана Маркусом Лехто, одним из создателей оригинальной Halo. В июне 2020 года она выпустила свой дебютный проект Disintegration, однако он получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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