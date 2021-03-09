Воронеж, , 09:23 — REGNUM Сильные морозы вернутся на территорию Воронежской области в короткую рабочую неделю 9−12 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

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В первый рабочий день недели, 9 марта, температура днём не поднимется выше 4−6 градусов мороза при северо-западном ветре7−12 м/с, при этом будет облачно с прояснениями и без осадков. В ночь на 10 марта похолодает до — 13, а днём температура составит около семи градусов мороза.

Самой морозной станет ночь на 11 марта — столбик термометра опустится до — 18 градусов, днём ожидается 5−7 градусов мороза. Ночью 12 марта также будет морозно — до — 17 градусов, однако днём в пятницу уже потеплеет до — 3, а в ночь на 13 марта будет уже около — 5 градусов. В субботу 13 марта прогнозируется дневная температура около нуля, снег и дождь.