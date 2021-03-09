Оренбург, , 09:46 — REGNUM Президент Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова пожаловалась в Роскомнадзор на один из федеральных телеканалов. Общественница просит проверить СМИ в связи с появившейся информацией о том, что на телевидении выйдет программа с участием скопинского маньяка, за интервью ему якобы заплатили несколько миллионов рублей. Об этом Межова сообщила на своей станице в соцсети и призвала бойкотировать канал.

«И это ДНО!!! Просто ДНО!!! В тот момент, когда у нас сильно выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей, канал тратит миллионы на то, чтобы сделать шоу на людском горе», — отметила Межова.

«Я считаю такое поведение СМИ не только недопустимым, но и преступным, т.к. вижу в этом вообще фактически одобрение поведения Мохова. И последствия передачи могут быть ужасающими: она может подтолкнуть многих потенциальных преступников к действию! И тогда количество детей, жертв преступлений может возрасти по всей стране», — оставила запись Анна Межова (орфография и пунктуация сохранены).

Общественница просит поддержать её и отправить в адрес Роскомнадзора жалобу, образец которой опубликовала в своем аккаунте. Подписчики поддерживают оренбурженку. Комментаторы характеризуют ситуацию как «беспредел», «ужас», «кошмар» и называют чудовищной.

«Совершенно согласна: такое поведение СМИ не только недопустимо, но и преступно!», — считает Юлия К.

Отметим, о факте взятия у «скопинского маньяка» интервью и о выплате ему за это одним из федеральных каналов 1,5 млн рублей рассказал телеграм-канал «Честный детектив». Что это именно за канал, не указывается. Кроме того, по неподтверждённым данным, 350 тыс. рублей освободившийся получил за интервью одному из региональных телеканалов. Отметим, федеральные каналы в основном опровергли, что готовят интервью со «скопинским маньяком».