Минск, 9 марта, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Организовать сборочное производство шасси автомобилей МАЗ в Узбекистане договорились руководители ООО «МАЗ» и узбекистанской компании KRANTAS, сообщили в пресс-службе белорусского автопроизводителя.

Maz.by Маз

Договоренность достигнута в рамках восьмого заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Белоруссии и Узбекистана. На заседании подписаны документы, позволяющие увеличить взаимный товарооборот.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Белоруссией составил $225 млн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Экспорт белорусских товаров составил $187,1 млн, узбекистанский импорт — $37,9 млн.

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