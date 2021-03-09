Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Первый рабочий день короткой мартовской недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет морозным и солнечным, также возможен снег. Температура воздуха находится ниже климатической нормы. Об этом 9 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сосульки на доме Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, синоптическая ситуация в Северной столице 9 марта будет формироваться в противоборстве облачного и снежного циклона с запада и морозного и солнечного антициклона с востока.

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь на западе области местами пройдет небольшой снег», — пояснил специалист.

Температурный фон в Петербурге ожидается на 9−10 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха −9…−11 градусов, по Ленинградской области −7…−12 градусов, местами до минус 17 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта в Петербурге и Ленобласти будет без существенных осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью −20…−22 градуса, днем −8…−10 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — слабо понижаться.

В четверг 11 марта ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью −16…−18 градусов, днем −4…−6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.