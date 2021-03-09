Ярославль, , 09:19 — REGNUM В Ярославской области предлагают увеличить размер ежемесячного вознаграждения приемным семьям, взявшим на воспитание одного или двух детей, оставшихся без попечения родителей. Проект закона об этом внесли в Ярославскую областную думу депутаты фракции КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Законопроектом предлагается увеличить с 1 июля 2021 года размер ежемесячного денежного вознаграждения приемной семье за каждого ребенка в возрасте до 12 лет с 7200 рублей до 8200 рублей, за каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет с 8000 рублей до 9000 рублей; размер вознаграждения по социальной адаптации с 1800 рублей до 2000 рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Всего в Ярославской области около двух тысяч приёмных семей. Как отмечают авторы законопроекта, размер пособия не увеличивался с 2013 года. Если закон будет принят, он потребует увеличения расходов областного бюджета. Во втором полугодии 2021 года дополнительные расходы составят 11,5 млн рублей.