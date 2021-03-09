Ярославль, 9 марта 2021, 09:19 — REGNUM В Ярославской области предлагают увеличить размер ежемесячного вознаграждения приемным семьям, взявшим на воспитание одного или двух детей, оставшихся без попечения родителей. Проект закона об этом внесли в Ярославскую областную думу депутаты фракции КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Всего в Ярославской области около двух тысяч приёмных семей. Как отмечают авторы законопроекта, размер пособия не увеличивался с 2013 года. Если закон будет принят, он потребует увеличения расходов областного бюджета. Во втором полугодии 2021 года дополнительные расходы составят 11,5 млн рублей.