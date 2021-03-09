Джакарта, , 09:18 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что в феврале 2021 года провинция Западная Ява и ее окрестности подверглись 44 землетрясениям, сообщает Detik.

«Наибольшее количество землетрясений произошло 8 февраля 2021 года, а именно четыре землетрясения», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии.

По данным агентства, 35 землетрясений произошли в море у берега острова Ява, а 9 землетрясений произошли на суше.

Агентство обратилась к общественности с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию неверной информации о землетрясении на Западной Яве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможном землетрясении, которое приведет к цунами высотой до 18 метров у берегов Баньюванги.

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