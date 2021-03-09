Новосибирск, , 09:18 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 9 марта поручил усилить подготовку к паводку, очистку дворов и вывоз снега, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пока прогнозировать сложно, специалисты-метеорологи не давали нам прогноза по прохождению паводка. Тем не менее, видим, что снега много, поэтому нужно готовиться к разным сценариям развития ситуации, — подчеркнул глава региона. — В первую очередь, выполнять традиционные мероприятия — вывоз снега, подготовка к расчистке русел, проверка котлованов, ям, углублений — понимая, что есть риск падения туда людей, в первую очередь детей. Что касается вывоза снега — просьба не затягивать. Особенно это касается внутридворовых территорий. Сами знаете, многие испытывали это на себе — как только потеплеет, весь снег, который скопился во дворах, начинает проседать, создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов. Эту сырую кашу месить ногами и колесами неприятно никому. Поэтому, просьба усилить работу по очистке дворов и вывозу снега из внутриквартальных территорий».

По данным Западно — Сибирского гидрометцентра, сегодня, 9 марта, в первой половине дня в Новосибирске ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5−10 м/с, температура воздуха −9…−11°C, на дорогах гололедица.