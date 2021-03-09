Махачкала, , 09:17 — REGNUM В Дагестане отравились угарным газом шесть человек. ЧП произошло 8 марта в одном из частных домов в Кизилюртовском районе. Пострадавшие госпитализированы, пишет ТАСС.

По данному факту организована доследственная проверка прокуратуры. К настоящему времени известно, что все шестеро пострадавших — члены одной семьи. Среди них четверо детей. Состояние госпитализированных — средней степени тяжести.

Напомним, в январе 2021 года в Дагестане отравились угарным газом четверо жителей Махачкалы. Трое из них, в том числе ребенок, погибли. Выжил лишь один мужчина, 38 лет.

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