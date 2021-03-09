Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Если правящая партия «Грузинская мечта» не обеспечит освобождение «политических заключенных» и не назначит досрочные парламентские выборы, оппозиционные партии проведут массовую протестную акцию в Тбилиси. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявила журналистам член политсовета партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

«Если «Грузинская мечта» не пойдет посредством какого-нибудь предложения на досрочные выборы, освобождение политзаключенных, тогда мы проведем очень большую акцию 20 марта, и эта акция будет ответом граждан властям, которые уже совсем распоясались», — сказала Деканоидзе.

Она также потребовала, чтобы «Грузинскую мечту» в качестве переговорщика с лидерами оппозиции больше не представлял премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 28 февраля в страну посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель и призвал конфликтующие стороны найти выход из кризиса до середины марта. В оппозиции до 16 марта решили отказаться от протестных акций, чтобы не срывать переговоры.

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