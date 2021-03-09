Бразилиа, , 09:18 — REGNUM С вечера 8 марта в столице Бразилии — Бразилиа — введен комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление 8 марта подписал губернатор столичного Федерального округа страны Ибанейс Роша.

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«На этой неделе мы установим еще 50 отделений интенсивной терапии для лечения COVID-19, но ситуация по-прежнему критическая. Поэтому я ввел комендантский час, который будет действовать с 22:00 сегодня (8 марта — ред.)», — говорится в сообщении Роша на странице политика в соцсети Twitter.

Также он уточнил, что комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 и указал, что ограничение на перемещение будет действовать до 22 марта. При этом после 22:00 разрешено работать только учреждениям здравоохранения, ветеринарным клиникам и похоронным бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Маркус Понтес заявил, что разработанная в стране вакцина от COVID-19 может быть готова к концу 2021 года.