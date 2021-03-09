Москва, , 09:13 — REGNUM В 2020 году в экономику Москвы инвестировали 3,6 трлн рублей. Об этом 9 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 триллиона рублей», — рассказал вице-мэр Владимир Ефимов, его слова приводятся в материале.

За десять лет объём инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах вырос в 2,7 раза.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, «за последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России выросла в полтора раза.