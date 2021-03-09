Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Проверка по факту нападения на корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова взята под личный контроль главы УМВД по Екатеринбургу. Об этом заявил врио начальника, заместитель главы управления Андрей Швыдченко на заседании городской думы.

Депутат гордумы Тимофей Жуков попросил Швыдченко взять проверку по инциденту на личный контроль. Парламентарий напомнил, что нападавшие представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

«Проведение проверки взято на личный контроль начальником управления по Екатеринбургу», — ответил Швыдченко.

Также он высказал заявление, которое удивило собравшихся. «Мы посмотрели систему видеонаблюдения. Изначальная информация, которая озвучивалась в СМИ… По видеонаблюдению, которое было установлено в том помещении, совсем по-другому ситуация происходит», — сказал врио главы УМВД. Швыдченко добавил, что по итогам проверки доведёт её результаты до общественности.

По словам Дмитрия Красноухова, заявление Андрея Швыдченко стало для него «неожиданным». «Надеюсь, что позже врио главы УМВД объяснит, что он имел в виду», — сказал журналист.

Ранее председатель Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ, региональное отделение Союза журналистов России) Александр Левин поручил оказать поддержку корреспонденту ИА REGNUMДмитрию Красноухову.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к нему со спины, схватили и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита. Красноухов оперативно обратился с заявлением в полицию.

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