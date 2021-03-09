Стокгольм, , 09:13 — REGNUM В сети обнародованы изображения нового внедорожника Audi Q9, который тестирует в Швеции. Об этом сообщает издание Motor1.

Внедорожник Audi Q9 Motor1

Снимок нового автомобиля немецкой компании был сделан недалеко от шведского испытательного центра Volkswagen Group. По предварительной информации, на снимках изображен новый внедорожник Audi Q9, который оснащен штатными фарами и серийными задними фонарями.

Тестируемый прототип получил крупную радиаторную решётку с зауженной оптикой и крупные вертикальные воздухозаборники.

Автопроизводитель пока не сообщил о технических особенностях нового внедорожника. Однако, по предварительным данным, Audi Q9 оснастят восьмицилидровым турбодвигателем на 4,0 л производительностью 600 «лошадей».

Ранее стало известно, что компания Audi оснастила гибридные модели Q5 TFSI e и Q5 Sportback TFSI e, а также A6 Sedan, A6 Avant и A7 Sportback более мощными аккумуляторами.

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